ITF приняла решение по участию теннисистов из России в Играх в Париже

Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Игры в Париже в нейтральном статусе. Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

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В документе отмечается, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде и Паралимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, опубликованным МОК и IPC.

Кроме того, они должны будут соответствовать критериям отбора и допуска, изложенным в правилах ITF.

«Решение ITF совпадает с решением большинства международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх 2024 года в Париже этим летом», — отметили в федерации.

Отбор на Игры будет осуществляться согласно рейтингам, которые выйдут 10 июня, на следующий день после окончания Roland Garros.