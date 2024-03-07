Мирра Андреева завершила выступление на турнире в Индиан‑Уэллсе

Россиянка Мирра Андреева проиграла американке Кэти Волынец в первом круге турнира в Индиан‑Уэллсе.

Соперницы провели на корте более двух часов, россиянка уступила Волынец в двух сетах. На счету Андреевой один эйс и 4 двойные ошибки.

Во втором круге американка встретится с шестой ракеткой турнира Онс Жабер из Туниса.

WTA 1000. BNP Paribas Open. Индиан‑Уэллс (США). Хард. Призовой фонд — 9,2 млн долларов

Первый круг

Кэти Волынец (США) — Мирра Андреева (Россия) — 7:5, 7:5