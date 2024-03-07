Рублев о дисквалификации в Дубае: «Я никто, чтобы такое себе позволять – и не важно, прав судья или не прав»
Андрей Рублев прокомментировал дисквалификацию с турнира в Дубае.
«Я виноват, непозволительно так себя вести – так повышать голос. И не важно, судья это, линейный судья, зритель, обычный человек. Я никто, чтобы такое себе позволять – и не важно, прав он или не прав. Конечно, за это я чувствую вину. Мне стыдно, что я позволил себе такое и много раз позволял и до этого инцидента. Просто к этому было меньше внимания. Было тяжело, что обвиняли в тех словах, которые я не произносил. И я разговаривал, все обсуждалось, все смотрелось. И когда ты видишь, что тебе добавили какие-то слова, которые ты не говорил, то, конечно, есть непонимание – мы же все обсудили, все же видно, все же слышно. Просто хотелось справедливости – накажите по справедливости за то, что я накричал на человека, обозвал и так далее. Понятно, что это непозволительно. За это и накажите», – сказал Рублев в интервью «Больше!».
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Рублев о дисквалификации в Дубае: «Я никто, чтобы такое себе позволять – и не важно, прав судья или не прав»
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