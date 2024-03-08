Павлюченкова узнала первую соперницу на турнире в Индиан-Уэллсе

Испанская теннисистка Нурия Парризас-Диас вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. На старте турнира она обыграла американку Маккартни Кесслер со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

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Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. За это время Парризас-Диас допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Кесслер семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге испанка встретится с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.