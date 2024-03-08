Сафиуллин стартовал с победы на турнире в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист 42-я ракетка мира Роман Сафиуллин с победы стартовал на турнире в Индиан-Уэллсе. В матче первого круга он обыграл британца Даниэля Эванса (45-я ракетка) со счётом 6:1, 5:7, 6:2.

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Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Сафиуллин сделал восемь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из 12 брейк-пойнтов. На счету британца три эйса, восемь двойных ошибок и два из пяти реализованных брейк-поинтов.

Во втором круге Сафиуллин сыграет с 29-й ракеткой мира американцем Себастьяном Кордой.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.