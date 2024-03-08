Плишкова проиграла Блинковой на старте турнира WTA в Индиан‑Уэллсе

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Индиан‑Уэллсе (США). Россиянка на старте турнира обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 6:1, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 46 минут. Следующей соперницей Блинковой станет американка Джессика Пегула.

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WTA 1000. BNP PARIBAS OPEN. ИНДИАН‑УЭЛЛС (США). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — 9,2 МЛН ДОЛЛАРОВ

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) – Каролина Плишкова (Чехия) — 6:1, 2:6, 6:4