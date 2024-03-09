Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA в Индиан‑Уэллсе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Индиан‑Уэллсе (США).

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Во встрече второго круга россиянка одержала победу над японкой Нао Хибино со счетом 6:1, 7:5. Матч продолжался 1 час 34 минуты. Следующей соперницей Кудерметовой станет экс‑первая ракетка мира Анжелика Кербер (Германия).

WTA 1000. BNP PARIBAS OPEN. Индиан‑Уэллс (США). Хард. Призовой фонд — более 9,2 млн долларов

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Нао Хибино (Япония) — 6:1, 7:5