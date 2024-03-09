Елена Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) из-за проблем со здоровьем.

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«С большой грустью я должна сообщить, что не смогу участвовать в турнире в Индиан-Уэллсе в этом году из-за проблем со здоровьем. Близкие мне люди знают, как много для меня значит этот турнир и как сильно мне хотелось вернуться и защитить свой титул. Я хотела бы поблагодарить всех болельщиков, которые пришли поддержать меня, и мне жаль, что у них не будет возможности увидеть мою игру в этом году. Теперь я отдохну и восстановлюсь, чтобы снова выйти на корт и играть», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter в соцсетях.

Напомним, в этом сезоне Рыбакина завоевала титул на турнирах в Брисбене (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ), а также уступила в 1/4 финала турнира в Аделаиде (Австралия) и в финале WTA-1000 в Дохе (Катар).