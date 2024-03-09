Хачанов неожиданно покинул турнир в Индиан-Уэллсе, проиграв 65-й ракетке Уайлду

Российский теннисист, 15-я ракетка мира Карен Хачанов уступил бразильскому теннисисту Тьяго Уайлду (65-я ракетка мира) во втором круге турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:1, 7:5 в пользу бразильца.

Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут. Хачанов сделал три подачи навылет, допустил всего одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Бразильский теннисист выполнил пять эйсов, совершил две двойные ошибки и смог реализовать три брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Уайлду будет противостоять венгерский теннисист, 58-я ракетка мира Фабиан Марожан, обыгравший в трёх сетах чилийца Николаса Харри.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.