Джокович ответил, сколько ТБШ он бы выиграл, если бы не борьба с Федерером и Надалем

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира cербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, сколько турниров «Большого шлема» он бы выиграл, если бы не нужно было играть с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

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