$90.75+0.4198.88+0.67
Войти в почту

Касаткина переиграла Доден во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Индиан‑Уэллсе
© Чемпионат.com

В матче 1/32 финала россиянка со счётом 6:3, 7:6 (7:5) обыграла 85-ю ракетку мира француженку Осеан Доден. Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут.

За это время Касаткина выполнила три подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Доден два эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния) – Слоан Стивенс (США).

Напомним, турнир завершится 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 9 млн.

Теннис
Осеан Доден
Дарья Касаткина
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости