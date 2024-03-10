Медведев уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну во втором круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Матч завершился со счётом 6:2, 6:3.

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Продолжительность поединка составила 1 час и 31 минуту. Медведев реализовал четыре брейк-пойнта из семи, допустил одну двойную и девять невынужденных ошибок и выполнил один эйс. На счету Карбальес-Баэны ноль эйсов, ноль двойных ошибок и один реализованный брейк-поинт из двух.

В следующем круге российский теннисист встретится с американцем Себастьяном Кордой. Напомним, что счёт личных встреч составляет 2-1 в пользу Корды.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет около $ 9 млн.