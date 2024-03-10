Маркета Вондроушова снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы

Седьмая ракетка мира, чешская теннисистка Маркета Вондроушова снялась с турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

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Об этом стало известно из сообщения на странице турнира в социальных сетях. 11 марта Вондроушовой предстояло сразиться в третьем круге соревнований с украинской теннисисткой, 32-й ракеткой мира Мартой Костюк. Однако, чешская спортсменка не выйдет на старт из-за травмы. Подробности не уточняются.

Напомним, 9 марта Маркета Вондроушова обыграла Бернарду Перу из США со счётом 6:2, 6:0.

В 1/8 финала Марте Костюк предстоит сыграть с победительницей матча между российянкой Анастасией Павлюченковой (24-я ракетка мира) и бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майя (13-я ракетка мира).