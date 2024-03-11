Павлюченкова вышла в четвертый круг турнира в Индиан‑Уэллсе

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад‑Майю и вышла в четвертый круг турнира в Индиан‑Уэллсе.

Соперницы провели на корте 2 часа 38 минут. На счету Павлюченковой четыре эйса и четыре двойные ошибки, бразильская теннисистка сделала четыре эйса, допустив три двойные ошибки.

В четвертом круге Павлюченкова сыграет с украинкой Мартой Костюк (31‑й номер посева).

WTA 1000. BNP PARIBAS OPEN. ИНДИАН‑УЭЛЛС (США). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 9,2 МЛН ДОЛЛАРОВ

Третий круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 22) — Беатрис Хаддад‑Майя (Бразилия, 12) — 2:6, 6:4, 6:3