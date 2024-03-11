Рублев рассказал о планах после вылета из Индиан-Уэллс

Андрей Рублев подвел итоги «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

В третьем круге он проиграл Иржи Лехечке – 4:6, 4:6.

– Все очень быстро произошло. Он отыграл крутой матч, не было даже возможности как-то сыграть, потому что он бил все наотмашь, и в итоге из пяти мячей четыре попадал, и этого хватало.

– Ты что в первой, что во второй партии достаточно быстро свою подачу отдавал.

– В первом гейме нервы и немного поторопился, а во втором не подал первую в каких-то моментах, и он отыграл невероятно. Отпринимал, на брейк-пойнте обвел из ниоткуда наотмашь.

Но он отыграл крутой матч. Он очень круто подавал сегодня. Я не знаю, он очень много геймов с первой подачей отыграл. Единственное – это последний гейм, где он первую не так много попадал, где было 30:30, но он вторую подал так же, как первую, и попал. И потом эйс.

– Ты мог играть лучше?

– Если бы я лучше подавал, тогда, наверное, было бы побольше шансов. Потому что сегодня иногда были геймы, где не так много первых проходило, и он очень круто принимал все вторые. Тогда, возможно, чуть-чуть было бы по-другому.

А на задней линии у нас особо розыгрышей не было, чтобы понять, хорошо я играл или плохо. У нас за весь матч получилось, может, три-четыре розыгрыша, а остальные все по два удара были.

– У тебя сейчас какое послевкусие от этого турнира?

– Да непонятно.

– То есть ты себя ни похвалить не можешь, ни поругать?

– Как-то да.

– Что обычно делает Андрей Рублев, когда для него турнир достаточно рано завершается?

– Наверное, какую-то мини-паузу сделаю сейчас – и все, будем готовиться к Майами.

– Про при тренировки мы все понимаем.

– Мини-паузу сейчас сделаю.

– Вообще без тенниса?

– Один выходной сделаем, чтобы просто отдохнуть, потому что не было выходных с Роттердама уже. Поэтому просто один выходной, и дальше уже готовиться, – сказал Рублев Софье Тартаковой в интервью «Больше!».