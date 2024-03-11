Теннисистка Соболенко сказала, что скучает по «своим парням»

Теннисистка Арина Соболенко оговорилась во время интервью будучи участницей турнира в Индиан-Уэллсе. Спортсменка сказала, что у нее «много парней», и ее заявление вызвало неоднозначную реакцию. Об этом сообщает Essentially Sport.

© EPA/TACC

При общении с журналистами белорусская спортсменка рассказала, что наиболее тяжелый момент в теннисе — когда чувствуешь себя подавленным и не играешь на своем уровне.

«И находишься вдали от своей семьи, от своих друзей, от своих парней», — добавила она.

После этого Соболенко исправилась, сказав, что парень у нее «только один», и рассмеялась, предложив перезаписать фрагмент интервью.

Соболенко отыграла четыре матчбола у Стирнс и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллс

Напомним, что сейчас теннисистка находится в отношениях с белорусским хоккеистом Константином Кольцовым, который с 2022 года работает ассистентом главного тренера в клубе «Салават Юлаев». Подписчики обвиняли Соболенко в том, что она увела возлюбленного из семьи, однако сам Кольцов опровергал причастность теннисистки к его разводу с женой.