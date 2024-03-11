Рублев прокомментировал сенсационное поражение на турнире в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!» сенсационное поражение от чеха Иржи Легечки в матче 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе, отметив, что его соперник провел крутой матч.

«В целом все как-то очень быстро произошло. Он отыграл крутой матч. Не было даже возможности как-то сыграть. Он бил все наотмашь, и в итоге из пяти мячей четыре попадал», — сказал Рублев.

Продолжительность встречи составила 1 час и 18 минут. За это время Рублев сделал одну подачу навылет и допустил одну двойную ошибку.

В следующем круге турнира Легечка встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Рублев на предыдущем турнире в Дубае завершил свое выступление в полуфинале. Россиянин был дисквалифицирован за оскорбление линейного судьи в матче против представителя Казахстана Александра Бублика.