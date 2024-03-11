Хачанов рассказал о вылете с турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение от Тьяго Уайлда на турнире в Индиан-Уэллсе, передает YouTube-канал «БОЛЬШЕ!».

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«Мне здесь не нравится (смеется). В плане тенниса. Само место классное: корты, стадион, турнир. Я мало от кого слышал, что ему очень нравится здесь играть. Начиная от мячей, воздуха, условий, корта», — сказал Хачанов.

Встреча между Хачановым и Уайлдом продолжалась 2 часа 39 минут и завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 7:5 в пользу бразильца. В следующем круге Уайлд сыграет с венгром Фабианом Марожаном, который обыграл в трех сетах представителя Чили Николаса Харри.

Турнир в Индиан-Уэллсе стартовал 6 марта и продлится до 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале 2023 года россиянина Даниила Медведева.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Карен Хачанов занимает 15-е место, Тьяго Уайлд расположился на 65-й строчке.