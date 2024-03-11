Мирра Андреева снялась с турнира WTA-1000 в Майами из-за травмы

38-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева снялась с турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который пройдёт с 19 по 30 марта. Причиной тому стала травма запястья.

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В основной сетке соревнований младшую из сестёр Андреевых заменит другая россиянка — 74-я ракетка мира Диана Шнайдер.

Напомним, в последний раз Андреева выходила на корт на текущем турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Мирра со счётом 5:7, 5:7 проиграла 131-й ракетке мира 22-летней американке Кэти Волынец (WC). После матча юная россиянка не смогла сдержать слёз.

На каком турнире Мирра Андреева вернётся в WTA-тур на данный момент, неизвестно.

Титул в Майами в этом году предстояло защищать двукратной чемпионке Уимблдоне Петре Квитовой, однако в данный момент чешка не выступает, так как ждёт ребёнка.