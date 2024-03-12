Касаткина обыграла Стивенс и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/18 финала турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/16 финала турнира она обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 2:6, 6:4, 4:6.

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Продолжительность встречи составила 2 час 10 минут. За это время Касаткина сделала одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету Стивенс один эйс, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в четвертьфинал Касаткина сыграет с китаянкой Юань Юэ.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.