Футбольный ЦСКА обратился к теннисисту Даниилу Медведеву в соцсети X.

Медведев в одном из интервью рассказал, что в молодости болел за ЦСКА. Однако команда либо не выступала в Лиге чемпионов, либо проигрывала, поэтому он начал поддерживать «Баварию».

В ответ на это ЦСКА предложил Медведеву вернуться в ряды болельщиков клуба.

Медведев вышел в следующий круг турнира в Индиан-Уэллсе

«Сейчас мы вообще не проигрываем в ЛЧ! Может попробуем начать все сначала?» — написала команда.

Медведев — четвертая ракетка мира. На счету спортсмена одна победа на турнире Большого шлема — он выигрывал US Open в 2021 году. Также россиянин становился лучшим на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в 2020-м.