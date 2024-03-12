Мирра Андреева объяснила снятие с турнира в Майами

38-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала снятие с турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который пройдёт с 19 по 30 марта.

«Мне пришлось принять непростое решение и сняться с турнира в Майами. Я всегда хотела принять участие в этом прекрасном турнире, поэтому мне было очень трудно решиться на пропуск этих соревнований. У меня были проблемы со связками и сухожилиями запястья, поэтому я решила быть осторожной, взять время на восстановление, чтобы вернуться сильнее и быть готовой к грунтовому сезону. Скоро увидимся!» — написала Андреева на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последний раз Андреева выходила на корт на текущем турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Мирра со счётом 5:7, 5:7 проиграла 131-й ракетке мира 22-летней американке Кэти Волынец (WC).