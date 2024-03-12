Соболенко получила предупреждение за брань в матче против Радукану

Арина Соболенко получила предупреждение за брань в матче против Эммы Радукану.

На пресс-конференции она прокомментировала этот эпизод.

– После матча вы немного поговорили с судьей на вышке. Это как-то связано с предупреждением, которое вам дали?

– После матча? Да, я просто сказала ей: «Да ладно, ты могла бы обойтись без этого предупреждения. Не так уж плохо я выразилась». Да, там было одно конкретное слово, но не в ее адрес.

Ты злишься и такая: «## ### это дерьмо». Я сказала ей: «Да ладно, могла бы и не обращать на это внимания». (Смеется.)

Я что, повторила «## ### это дерьмо»? Я опять это сказала. Ну, ## ### это дерьмо (смеется).

– Кажется, что вы будете ругаться по-русски.

– Нет, я не хочу. Боже мой. Ну, кто-то же должен быть глупым. Возьму эту роль на себя. Я Барби (смеется). Окей.