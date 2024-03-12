Оператор пошутил над теннисистом Медведевым, показав зрителя с вязанием

Оператор на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) пошутил над российским теннисистом Даниилом Медведевым во время матча 1/8 финала против американского спортсмена Себастьяна Корды.

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Во время третьего сета Медведев начал завязывать шнурки. В этот момент оператор переключился на одного из зрителей, который вязал спицами, сидя на трибунах. Далее оператор снова вернулся к завязывающему шнурки Медведеву, а после — к вяжущему зрителю. Так продолжалось несколько раз.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 32 минут, завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:3. За выход в следующий раунд Медведев поспорит с Григором Димитровым из Болгарии.

В сезоне-2024 Медведев дошел до финала Australian Open, где проиграл Яннику Синнеру в пяти сетах (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). Также теннисист вышел в полуфинал турнира в Дубае, где уступил в двух сетах Уго Умберу (5:7, 3:6).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает четвертое место. Он уступает Новаку Джоковичу, Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру.