Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о проблемах с подачей в матче с американцем Себастьяном Кордой в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

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