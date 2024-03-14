Медведев выиграл первый сет у Димитрова в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

В эти минуты проходит матч 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, в котором российский теннисист Даниил Медведев встречается с представителем Болгарии Григором Димитровым.

Медведев выиграл первый сет со счётом 6:4.

Напомним, в предыдущем круге Медведев обыграл американского теннисиста Себастьяна Корду. Димитров, в свою очередь, на стадии полуфинала победил представителя Франции Адриана Маннарино.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в решающем матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.