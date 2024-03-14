Медведев рассказал, как притворялся кассиром в Индиан-Уэллсе

Четвертая ракетка мира, победитель US Open 2021 Даниил Медведев прокомментировал работу кассиром на турнире в Индиан-Уэллсе. Напомним, ранее российский спортсмен вместе с другими теннисистами снялся в промо-ролике, в котором игроки притворялись работниками турнира.

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