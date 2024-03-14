Рублев и Хачанов проведут выставочный матч в Лос-Анджелесе

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов проведут выставочный матч в Лос-Анджелесе (США) 16 марта, сообщает журналист Марио Боккарди на своей странице в соцсетях.

Матч организуется в целях благотворительности. Собранные средства пойдут на помощь беженцам из Нагорного Карабаха.

Напомним, ранее Хачанов и Рублёв выступили на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Хачанов, занимающий 15-е место в мировом рейтинге, дошёл до второго круга соревнований, где проиграл представителю Бразилии Тьяго Уайлду (65-й в рейтинге ATP) со счётом 1:6, 5:7. Рублёв потерпел поражение от чешского теннисиста Иржи Легечки в третьем круге турнира со счётом 4:6, 4:6 и лишился пятого места в мировом рейтинге. Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта.