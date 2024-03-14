Медведев оказался в шаге от повторения личного рекорда на «Мастерсах»

Российский теннисист Даниил Медведев оказался в шаге от повторения рекорда по количеству выигранных матчей на турнирах серии «Мастерс». Об этом сообщает журналист Марио Боккарди в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, победив представителя Болгарии Григора Димитрова. Таким образом, он одержал 14-ю победу за карьеру за этом турнире. Больше всего российский теннисист побеждал на «Мастерсе» в Цинциннати — 15 раз.

В следующем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с датским теннисистом Хольгером Руне, который в своем матче 1/8 финала победил представителя США Тейлора Фритца. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась победой датчанина в трех сетах со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 6:3.

В сезоне-2024 Медведев дошел до финала Australian Open, где проиграл Яннику Синнеру в пяти сетах (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). Также теннисист вышел в полуфинал турнира в Дубае, где уступил в двух сетах Уго Умберу (5:7, 3:6).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает четвертое место. Он уступает Новаку Джоковичу, Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру.