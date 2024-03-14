Что сказал Медведев в Индиан-Уэллсе

Также россиянин высказался о матчах с Кордой и Димитровым и о возможном финале с Синнером, которому уступил на Australian Open.

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Финалист прошлогоднего «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев уже дошёл до четвертьфинала нынешнего розыгрыша, победив в матче четвёртого круга Григора Димитрова — 6:4, 6:4. После успешного завершения поединка россиянин рассказал про разницу в скорости покрытия кортов в разные дни, про то, как долго переживал поражение в финале Australian Open – 2024 от Янника Синнера, а также про настрой на возможную встречу с итальянцем в решающем матче Индиан-Уэллса.

– Вы начинаете любить эти корты немного больше, чем в прошлом году?

– Сегодня всё было хорошо. Но, как я уже сказал сразу после матча, думаю, при сильном ветре на корты задувает песок, поэтому, когда я тренировался здесь в первый день, покрытие было супербыстрым. И я сказал своей команде: «Ух ты, какое оно хорошее, такое быстрое». А потом оно было медленным, и снова медленным, и снова. Матч с Кордой получился каким-то невероятным, девять брейков. Я дважды взял его подачу во втором сете и всё равно проиграл ту партию. В третьем сете мне пришлось сделать четыре брейка, чтобы выиграть 6:3. Просто смешно – и невероятно медленно.

Сегодня, когда мы вышли на разминку, корт был быстрым, что играет мне на пользу. Я был рад и смог провести хороший матч, здорово подавал. Посмотрим, как всё будет в концовке турнира. Но я уже говорил в прошлом году, что само по себе место мне нравится, поэтому я люблю приезжать сюда. Играть здесь порой непросто, но мне хочется выступать тут хорошо, чтобы возвращаться с удовольствием, а не с мыслью: «О нет, опять этот Индиан-Уэллс». Пока всё идёт хорошо, и я надеюсь, что так будет и дальше.

– Вы упомянули девять брейков. В интервью на корте вы сказали, что был один или два брейка, а качество корта было очень хорошим.

– Это был сарказм на 100%.

– Насколько ваше чувство юмора помогает вам в таких ситуациях?

– В матче с Себастьяном оно мне точно не помогало. Но там были очень странные условия на стадионе. В первом сете я трижды взял его подачу, два раза проиграл свою. Табло показывало, что он подавал 132 мили в час по центральной линии, и я отходил далеко назад на приёме – но такая скорость и близко не ощущалась. В таких условиях было ещё и очень тяжело психологически. Во второй партии я дважды вёл с брейком и в итоге проиграл её, а последний гейм он провёл очень здорово. Я начал думать: неужели опять проиграю ему в сумасшедшем матче? В Шанхае у меня был сетбол, который я мог реализовать, и так далее. Но мне удалось сохранить спокойствие, биться до последнего и в итоге победить, чему я очень рад.

– Это единственный «Мастерс» на харде, который вы никогда не выигрывали. Держите ли это в голове и хотите выиграть его или это не то, о чём вы думаете?

– Нет, честно говоря, у меня нет таких мыслей, потому что я хочу выигрывать каждый «Мастерс», на котором выступаю. Неважно, первый титул на нём это будет или нет. Но, как я уже сказал, мне нравится Индиан-Уэллс, поэтому точно хочу хотя бы раз победить здесь. В прошлом году я, можно сказать, был близок. Да, в финале шансов у меня фактически не было, но уже сам факт выхода в финал означает, что ты близок к трофею. В этом году у меня есть новый шанс, и я собираюсь попытаться реализовать его.

– Есть ли какой-то особенный план на матч, когда вы играете против теннисистов с одноручным бэкхендом? И когда вы бьёте своим двуручным бэкхендом, то чувствуете, что больше используете правую руку или левую?

– Ой, я никогда не задумывался об этом так глубоко. Думаю, я использую обе руки. Пожалуй, левая рука прилично помогает мне при бэкхенде, помогает направлять непростые мячи в корт. Что касается одноручных бэкхендов, то тут бывает по-разному. Каждый теннисист с таким ударом индивидуален. Кто-то больше крутит мяч, кто-то сильнее режет. Чьи-то резаные мне неудобны, а с чьими-то я довольно легко справляюсь. В целом обычно стараешься больше бить под одноручный бэкхенд, но бывает и такое, что удары с него очень опасны. В какой-то конкретный день удар оттуда у соперника может быть очень хорош. Словом, всё индивидуально.

– После Мельбурна прошло уже шесть с лишним недель. Сколько вам понадобилось на то, чтобы пережить разочарование финального матча, восстановиться морально и настроиться на новые турниры?

– Где-то неделя, может, даже меньше. Я провёл там отличный финальный матч. Здорово начал, хорошо действовал тактически. Считаю, что я не сломался под давлением. У меня не было ощущения, что в третьем сете я начал слишком много думать о победе, нервничать, выполняя какие-то удары. Чувствовал, что продолжаю играть хорошо, делаю то, что нужно – но он смог внести некоторые коррективы и начал играть лучше. Поэтому он и победил.

После этого я немного переживал, как пройдут следующие турниры, насколько мотивированным буду после этого поражения. Потом я получил небольшую травму, в Дубае думал только о ней. Здесь чувствую себя отлично, в том числе психологически. Я готов биться, готов побеждать. Думаю, то поражение точно оставил позади. Когда вернусь в Мельбурн, постараюсь завоевать там титул.

– Джейми Маррей недавно сказал, что парный теннис, по его мнению, теряет ценность. Интересно, слышали ли вы его комментарии, что думаете о них и как могли бы помочь повысить интерес к парной игре?

– Честно, я не знаю, как могу помочь. Мне всегда нравилось смотреть парные матчи. Лет 15 назад там ещё играли на «больше-меньше», сейчас же в геймах решающее очко при равном счёте. Думаю, сделать парные встречи немного быстрее таким образом было хорошим решением. Пожалуй, это привело и к увеличению количества неожиданных результатов. Не знаю, уменьшается ли интерес к парам, у меня нет цифр. Я видел, что у него были предложения насчёт того, как улучшить ситуацию. Я даже не вхожу в Совет игроков, но, если им удастся повысить интерес, буду только рад. Как уже сказал, мне всегда нравилось смотреть парные матчи, и я люблю парных игроков. Думаю, они меня тоже (улыбается).

– У вас есть определённый опыт побед над игроками, которые выглядят непобедимыми. Сейчас таким кажется Янник Синнер.

– Определённо.

– Как это влияет на игроков в раздевалке и конкретно на вас, когда понимаешь, что такой теннисист идёт на тебя по сетке? Вы с ним не встретитесь до финала, но как в целом готовиться к матчу с игроком, у которого такая серия побед?

– У меня у самого были две отличные серии – одна из 21 победы и другая, по-моему, из 20. Никогда не думал, что мне удастся что-то подобное. Это прекрасное чувство. Посмотрите на тай-брейк, который он провёл в своём предыдущем матче. Подача летела прямо в линии, приём тоже. В такие моменты знаешь, что нужно делать, находишься в зоне комфорта. Это прекрасное ощущение, и у него сейчас оно определённо должно быть. Конечно, рано или поздно это заканчивается. У Новака рекорд в 46 побед или что-то такое. Всё равно кто-то остановил его – я даже не помню, кто это был (Джокович выиграл 43 матча подряд в 2010 и 2011 годах, прежде чем уступил Роджеру Федереру в полуфинале «Ролан Гаррос». – Прим. «Чемпионата»).

Но я не думаю, что перед моим матчем с Янником или перед игрой с ним любого другого теннисиста атмосфера в раздевалке имеет значение. Ты просто выходишь на корт и стараешься победить. Чем больше у тебя было побед, титулов, «Шлемов» на протяжении карьеры, тем больше будет уверенности в том, что ты можешь выиграть и у такого соперника. Конечно, он очень уверен в своих силах, и это помогает ему. Но рано или поздно кто-то его обыграет. Может быть, не здесь, а на другом турнире. Если я встречусь с ним, то приложу все усилия, чтобы добиться победы.