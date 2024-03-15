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Теннисист Джокович не планирует посетить футбольный матч Россия – Сербия

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович не планирует прилететь в Москву, чтобы посетить товарищеский матч между сборными России и Сербии. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Стало известно, прилетит ли Джокович на матч России и Сербии
© Газета.Ru

Встреча пройдет 21 марта на стадионе имени Льва Яшина в Москве.

17 января директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин заявил, что Джокович, а также бывшие игроки сербской команды и сербские музыканты получат приглашения на товарищескую встречу.

14 марта журналист Саша Озмо сообщил, что Джокович вновь снялся с турнира серии «Мастерс» в Майами. Теннисист не принимает участие в турнире с 2019 года. Последним турниром для сербского теннисиста был «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Джокович вылетел в третьем круге от итальянского лаки-лузера Луки Нарди (4:6, 6:3, 3:6).

Джокович продолжает лидировать в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) (9675 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков).

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