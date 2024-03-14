Потапова потерпела поражение от Костюк в четвертьфинале Индиан-Уэллса

33-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) не сумела пробиться в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

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В четвертьфинальном поединке Потапова (28) со счётом 0:6, 5:7 проиграла 32-й ракетке мира, 21-летней украинке Марте Костюк (31).

Встреча Потаповой с Костюк продлилась 1 час и 10 минут. Потапова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Костюк один эйс, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в финал Индиан-Уэллса Костюк сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Каролина Возняцки (Польша, 1).