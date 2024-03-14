Российская теннисистка уступила украинке в четвертьфинале турнира в США

Российская теннисистка Анастасия Потапова в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) уступила представительнице Украины Марте Костюк со счетом 0:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 1 час и 10 минут. Потапова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных.

В полуфинале Костюк встретится с победительницей пары Ига Свентек (Польша) — Каролина Возняцки (Польша).

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова, набрав 1557 очков, занимает 33-е место. Костюк расположилась на строчку выше. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 105 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8725 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (6975 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 12-я (3063 очка).

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