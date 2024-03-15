После победы Медведева над Руне у теннисистов состоялся диалог у сетки

После окончания матча 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе между четвёртой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и датчанином Хольгером Руне (седьмой в рейтинге ATP) у спортсменов состоялся диалог у сетки. В начале второго сета в ходе розыгрыша Руне сыграл в тело Медведеву, что не понравилось теннисисту из России.

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Медведев. Мы можем поговорить об этом в раздевалке. Я не слышал, как ты сказал: «Извини». Руне. Нет причин об этом говорить. Медведев. Сорри, мэн.

Матч завершился победой россиянина со счётом 7:5, 6:4. В полуфинале Медведев сыграет с американским теннисистом, 17-й ракеткой мира Томми Полом.

Турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победителем прошлого года стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:2.