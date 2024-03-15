Медведев рассказал, почему разозлился на Руне в матче турнира в Индиан‑Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему эмоционально отреагировал на эпизод четвертьфинального матча турнира в Индиан‑Уэллсе против Хольгера Руне, когда датчанин направил мяч ему в тело.

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В ходе одного из розыгрышей в начале второго сета находившийся у сетки Медведев отбил посланный Руне в него мяч, после чего датчанин отправил его на половину корта соперника. Медведев остался у сетки и жестом сигнализировал, что будет следить за Руне. После игры у теннисистов состоялся диалог у сетки. Встреча завершилась победой Медведева со счетом 7:5, 6:4.

— Хорошо бы то, что произошло на площадке, там и закончилось. Я не видел, как он извинился. Не проблема, что в меня полетел мяч, такое может произойти. В таких ситуациях теннисисты обычно извиняются за подобное. Я этого не видел. Я вышел из себя, судья сказал, что он извинился. Не думаю, что у этой истории есть продолжение. Я ничего не имею против Хольгера. Как я уже сказал, я просто не видел, чтобы он принес извинения, понимаете? Я думаю, что когда ты извиняешься, обычно об этом сразу забывают, — сказал Медведев на пресс‑конференции.

В полуфинале турнира россиянин сыграет с 17‑й ракеткой мира американцем Томми Полом.