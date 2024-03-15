Алькарас назвал лучшего теннисиста в мире на данный момент

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о предстоящем поединке с итальянцем Янником Синнером (третий в рейтинге ATP) в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Я буду наслаждаться матчем с Синнером, потому что хочу сыграть с ним с начала года. Это будет большой вызов, челлендж, мне предстоит встретиться с лучшим теннисистом в мире на данный момент. Постараюсь не позволить ему одержать 17-ю победу в этом году. Я рад этому матчу и нахожусь в ожидании», — сказал Карлос Алькарас в эфире YouTube-канала «Больше!».

Матч между Алькарасом и Синнером состоится в ночь с 16 на 17 марта по московскому времени. Теннисисты провели между собой восемь матчей и одержали в них по четыре победы.