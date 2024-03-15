Шнайдер пробилась в финал челленджера в Чарльстоне

74-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в финал турнира категории WTA-125 в Чарльстоне (США).

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В полуфинальном матче россиянка одержала волевую победу над 66-й ракеткой мира китаянкой Ван Яфань со счётом 3:6, 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут.

За это время Шнайдер выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Ван Яфань один эйс, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 15 заработанных.

В матче за титул 19-летняя россиянка сыграет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (60-я ракетка мира), которая в своём полуфинале переиграла Грету Миннен со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Турнир завершится 17 марта.