$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

Касаткина отреагировала на слова Медведева о «советах тренера WTA»

12-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала слова соотечественника четвёртой ракетки мира Даниила Медведева о «советах тренера WTA».

Касаткина отреагировала на слова Медведева о «советах тренера WTA»
© GETTY IMAGES
«Вопрос номер 1, который я должна задать Даниилу в своём влоге» — написала Касаткина в социальной сети Х (бывший Twitter) и добавила смеющийся эмодзи.

Ранее, говоря о дочери, Медведев сказал: «Больше всего в жизни я ненавижу, когда ко мне подходит кто-то, например, тренер из женского тура, и говорит, что я должен чаще выходить к сетке. Я такой: «Какого чёрта?» Ненавижу это больше всего в жизни. Я буду рядом со своими детьми, когда им нужна помощь, но я не хочу навязываться».

Завтра, 17 марта, Даниил Медведев сыграет с представителем США Томми Полом в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

Теннис
Даниил Медведев
Дарья Касаткина
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости