Медведев выиграл второй сет у Томми Пола в полуфинале «Мастерса»

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выиграл у 17-го номера мирового рейтинга Томми Пола из США второй сет полуфинального матча турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, на котором Медведев посеян под четвёртым номером. Вторую партию Даниил забрал на тай-брейке с результатом 7:6 (7:3), что позволило ему сравнять счёт по сетам. Ранее стартовую партию матча со счётом 6:1 выиграл Пол.

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Продолжительность второго сета составила 1 час 03 минуты. Медведев повёл со счётом 4:0, но брейк Пола в пятом гейме вернул его в игру. При счёте 5:2 в пользу Даниила американец взял три гейма подряд и сравнял счёт. При счёте 6:5 в свою пользу российский теннисист имел два сет-пойнта на чужой подаче, но не смог их реализовать. На тай-брейке Медведев уступал 2:3, но выиграл пять розыгрышей подряд.

В финале победитель этого матча встретится со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом, посеянным на турнире под вторым номером.