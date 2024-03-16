Диана Шнайдер проиграла Элизабетте Коччаретто в финале турнира WTA-125 в Чарльстоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер, 74-я ракетка мира, потерпела поражение в финале турнира категории WTA-125 в Чарльстоне (США). Спортсменка в двух сетах решающего матча проиграла 60-й ракетке мира из Италии Элизабетте Коччаретто. Встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. По ходу матча Диана Шнайдер выполнила один эйс, реализовала один брейк-пойнт из восьми и допустила две двойные ошибки. На счету Элизабетты Коччаретто — пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Отметим, что благодаря выходу в финал турнира в Чарльстоне Диана Шнайдер поднимется на 12 строчек в рейтинге WTA и станет 62-й ракеткой мира. Элизабетта Коччаретто, в свою очередь, после завоевания титула станет 51-й ракеткой мира.