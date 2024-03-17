Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Томми Пола в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).

Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу Медведева (4-й номер посева). Пол играл под 17-м номером посева. В финале россиянин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом (2), который в полуфинале победил итальянца Янника Синнера (3). Испанский теннисист прервал 19-матчевую победную серию соперника и нанес ему первое поражение в нынешнем сезоне. До этого Синнер выиграл 16 матчей в 2024 году, победив на Открытом чемпионате Австралии и турнире в нидерландском Роттердаме.

В 2023 году победителем турнира стал Алькарас, который в финале выиграл у Медведева (6:3, 6:2). Между собой теннисисты встречались пять раз, четыре из которых - в прошлом сезоне. На счету Алькараса три победы, Медведев обыгрывал соперника дважды.

Медведеву 28 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды - на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Полу 26 лет, он является 17-й ракеткой мира. В активе американца 2 титула ATP. В 2023 году теннисист дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, показав лучший результат на турнирах Большого шлема.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. Он проводится на покрытии "хард", его призовой фонд составляет $9,4 млн. Соревнования относятся к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. В мужском одиночном разряде до финала турнира в Индиан-Уэллсе доходили только двое россиян - Медведев (2023) и Андрей Чесноков (1992).