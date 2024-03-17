Медведев сыграет в 21-м финале на хардовом покрытии в текущем десятилетии

Вчера, 16 марта на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) прошёл полуфинальный матч между четвёртой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и представителем США, 17-й ракеткой Томми Полом. Встреча завершилась со счётом со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу Медведева.

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Обыграв Пола, Медведев пробился в 21-й финал на хардовом покрытии в текущем десятилетии. Это лучший показатель среди действующих теннисистов. На втором месте в рейтинге расположился сербский теннисист Новак Джокович, у которого 17 финальных поединков на хардовом покрытии, начиная с 2020 года.

Напомним, Даниил Медведев и Карлос Алькарас уже второй год подряд встретятся в титульном матче турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. В прошлом году сильнее оказался испанец, обыграв россиянина в финале со счётом 6:3, 6:2.