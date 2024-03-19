Диана Шнайдер обыграла Винус Уильямс и вышла во второй круг турнира в Майами

62-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

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В матче 1/64 финала россиянка со счётом 6:3, 6:3 переиграла представительницу США Винус Уильямс (457-я ракетка мира). Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту.

За это время Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Уильямс два эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

В 1/32 финала турнира Шнайдер сыграет с американской теннисисткой Мэдисон Кис.

Турнир в Майами пройдёт с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является чешская теннисистка Петра Квитова, которая в финале прошлого года обыграла Елену Рыбакину.