Эмма Радукану снялась с турнира в Майами

Чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану не выступит на турнире категории WTA-1000, который пройдёт в Майами (США) с 19 по 30 марта. 21-летняя спортсменка снялась с соревнований из-за травмы поясницы.

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Напомним, Радукану выступила на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) и дошла до третьего круга соревнований. На этой стадии турнира британская спортсменка проиграла второй ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 3:6, 5:7.

Действующей победительницей турнира в Майами является чешская теннисистка Петра Квитова. В финале прошлого розыгрыша соревнований Квитова одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной со счётом 7:6 (16:14), 6:2.