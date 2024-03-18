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Касаткина — в шаге от десятки лучших в мире в обновлённом рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация на своём официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

Касаткина — в шаге от десятки лучших в мире в обновлённом рейтинге WTA
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Лучшей из россиянок по-прежнему остаётся Дарья Касаткина, которая поднялась с 12-го на 11-е место. Также в топ-20 находятся Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (16) и Вероника Кудерметова (19).

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Лидирует в рейтинге всё также польская теннисистка Ига Свёнтек, на втором месте находится белоруска Арина Соболенко, на третьем — представительница США Кори Гауфф.

Рейтинг WTA от 18 марта:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10750 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8195.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7150.

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5035.

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4118.

7 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4050.

8 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4015.

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3825.

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3493. 1

1 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3118…

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2605

16 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2475…

19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2305…

22 (24). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2091…

25 (25). Анна Калинская (Россия) — 1973…

29 (33). Анастасия Потапова (Россия) — 1707…

38 (38). Мирра Андреева (Россия) — 1428…

44 (45). Анна Блинкова (Россия) — 1300…

62 (74). Диана Шнайдер (Россия) — 1076…

65 (63). Элина Аванесян (Россия) — 1059…

94 (98). Эрика Андреева (Россия) — 767 95 (95). Камилла Рахимова (Россия) — 760… 9

9 (102). Мария Тимофеева (Россия) — 726.

Теннис
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Анна Калинская
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