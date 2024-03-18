Медведев проиграл пятый финал ATP подряд

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл пятый финальный матч подряд, уступив на турнире серии «Мастерс» в Индиан -Уэллсе испанскому спортсмену Карлосу Алькарасу.

До этого трижды Медведев в финальный противостояниях проиграл представителю Италии Яннику Синнеру, в том числе уступив и в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в пяти сетах, и еще один раз он не справился с Новаком Джоковичем.

При этом для Медведева «Мастерс» в Индиан-Уэллсе стал третьим проигранным в карьере. В прошлом году на этом же турнире он также уступил Алькарасу. На его счету также шесть побед на турнирах серии ATP 1000 — в Майами-2023, Риме-2023, Монреале-2021, Цинциннати-2019, Шанхае-2019 и Париже-2020.

Встреча между Медведевым и Алькарасом в финале турнира в Индиан-Уэллсе текущего сезона продлилась 1 час 42 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:1.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев сохранил за собой четвертую позицию, Алькарас остался на второй строчке. Лидировать продолжает Джокович, тройку лучших замыкает Синнер.