Веснина высказалась о поражении Медведева от Алькараса

Российская теннисистка, заслуженный мастер спорта и олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина прокомментировала поражение россиянина Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

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