$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

Свёнтек обошла Соболенко и стала лидером в Чемпионской гонке WTA

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек захватила лидерство в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки WTA. После победы на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) польская спортсменка поднялась с третьей позиции на первую, сместив оттуда белоруску Арину Соболенко.

Свентек обошла Соболенко и стала лидером в Чемпионской гонке WTA
© Чемпионат.com

Третья ракетка мира американка Кори Гауфф поднялась с 7-го места на 5-е. Впечатляющий рывок совершила финалистка турнира в Индиан-Уэллсе Мария Саккари из Греции, переместившаяся с 41-го места на 14-е.

Лучшей из российских теннисисток в Чемпионской гонке WTA по-прежнему остаётся Анна Калинская. Она потеряла одну строчку и занимает 9-е место. Заметного прогресса добилась Анастасия Потапова, поднявшаяся на семь позиций (с 28-й на 21-ю).

Чемпионская гонка WTA,18 марта:

1 (3). Ига Свёнтек (Польша) – 3020 очков.

2 (1). Арина Соболенко (Беларусь) – 2455.

3 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 2043.

4 (4). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 1720.

5 (7). Кори Гауфф (США) – 1645.

6 (5). Елена Остапенко (Латвия) – 1488.

7 (6). Ясмине Паолини (Италия) – 1407.

8 (11). Марта Костюк (Украина) – 1350.

9 (8). Анна Калинская (Россия) – 1302.

10 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1082...

13 (11). Дарья Касаткина (Россия) – 9688…

19 (18). Екатерина Александрова (Россия) – 671…

21 (28). Анастасия Потапова (Россия) – 626…

36 (34). Мирра Андреева (Россия) – 368…

38 (35). Людмила Самсонова (Россия) – 347…

41 (46). Анна Блинкова (Россия) – 336…

44 (40). Диана Шнайдер (Россия) – 327…

51 (43). Мария Тимофеева (Россия) — 287…

55 (61). Вероника Кудерметова (Россия) – 281…

69 (69). Эрика Андреева (Россия) – 220...

77 (68). Элина Аванесян (Россия) – 201…

84 (74). Анастасия Захарова (Россия) – 182…

93 (85). Камилла Рахимова (Россия) – 144…

98 (88). Алина Корнеева (Россия) — 128.

Теннис
Кори Гауфф
Элина Аванесян
Алина Корнеева
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
Марта Костюк
Елена Рыбакина
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Мария Саккари
Дарья Касаткина
Анастасия Захарова
Екатерина Александрова
Мария Тимофеева
Елена Остапенко
Анастасия Павлюченкова
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости