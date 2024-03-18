Свентек обошла Соболенко и стала лидером в Чемпионской гонке WTA

Свёнтек обошла Соболенко и стала лидером в Чемпионской гонке WTA
Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек захватила лидерство в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки WTA. После победы на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) польская спортсменка поднялась с третьей позиции на первую, сместив оттуда белоруску Арину Соболенко.
Третья ракетка мира американка Кори Гауфф поднялась с 7-го места на 5-е. Впечатляющий рывок совершила финалистка турнира в Индиан-Уэллсе Мария Саккари из Греции, переместившаяся с 41-го места на 14-е.
Лучшей из российских теннисисток в Чемпионской гонке WTA по-прежнему остаётся Анна Калинская. Она потеряла одну строчку и занимает 9-е место. Заметного прогресса добилась Анастасия Потапова, поднявшаяся на семь позиций (с 28-й на 21-ю).
Чемпионская гонка WTA,18 марта:
1 (3). Ига Свёнтек (Польша) – 3020 очков.
2 (1). Арина Соболенко (Беларусь) – 2455.
3 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 2043.
4 (4). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 1720.
5 (7). Кори Гауфф (США) – 1645.
6 (5). Елена Остапенко (Латвия) – 1488.
7 (6). Ясмине Паолини (Италия) – 1407.
8 (11). Марта Костюк (Украина) – 1350.
9 (8). Анна Калинская (Россия) – 1302.
10 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1082...
13 (11). Дарья Касаткина (Россия) – 9688…
19 (18). Екатерина Александрова (Россия) – 671…
21 (28). Анастасия Потапова (Россия) – 626…
36 (34). Мирра Андреева (Россия) – 368…
38 (35). Людмила Самсонова (Россия) – 347…
41 (46). Анна Блинкова (Россия) – 336…
44 (40). Диана Шнайдер (Россия) – 327…
51 (43). Мария Тимофеева (Россия) — 287…
55 (61). Вероника Кудерметова (Россия) – 281…
69 (69). Эрика Андреева (Россия) – 220...
77 (68). Элина Аванесян (Россия) – 201…
84 (74). Анастасия Захарова (Россия) – 182…
93 (85). Камилла Рахимова (Россия) – 144…
98 (88). Алина Корнеева (Россия) — 128.