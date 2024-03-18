Свентек обошла Соболенко и стала лидером в Чемпионской гонке WTA

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек захватила лидерство в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки WTA. После победы на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) польская спортсменка поднялась с третьей позиции на первую, сместив оттуда белоруску Арину Соболенко.

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Третья ракетка мира американка Кори Гауфф поднялась с 7-го места на 5-е. Впечатляющий рывок совершила финалистка турнира в Индиан-Уэллсе Мария Саккари из Греции, переместившаяся с 41-го места на 14-е.

Лучшей из российских теннисисток в Чемпионской гонке WTA по-прежнему остаётся Анна Калинская. Она потеряла одну строчку и занимает 9-е место. Заметного прогресса добилась Анастасия Потапова, поднявшаяся на семь позиций (с 28-й на 21-ю).

Чемпионская гонка WTA,18 марта:

1 (3). Ига Свёнтек (Польша) – 3020 очков.

2 (1). Арина Соболенко (Беларусь) – 2455.

3 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 2043.

4 (4). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 1720.

5 (7). Кори Гауфф (США) – 1645.

6 (5). Елена Остапенко (Латвия) – 1488.

7 (6). Ясмине Паолини (Италия) – 1407.

8 (11). Марта Костюк (Украина) – 1350.

9 (8). Анна Калинская (Россия) – 1302.

10 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1082...

13 (11). Дарья Касаткина (Россия) – 9688…

19 (18). Екатерина Александрова (Россия) – 671…

21 (28). Анастасия Потапова (Россия) – 626…

36 (34). Мирра Андреева (Россия) – 368…

38 (35). Людмила Самсонова (Россия) – 347…

41 (46). Анна Блинкова (Россия) – 336…

44 (40). Диана Шнайдер (Россия) – 327…

51 (43). Мария Тимофеева (Россия) — 287…

55 (61). Вероника Кудерметова (Россия) – 281…

69 (69). Эрика Андреева (Россия) – 220...

77 (68). Элина Аванесян (Россия) – 201…

84 (74). Анастасия Захарова (Россия) – 182…

93 (85). Камилла Рахимова (Россия) – 144…

98 (88). Алина Корнеева (Россия) — 128.