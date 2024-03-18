Сигнализация прервала победную пресс-конференцию Алькараса

«Это из-за огня на корте». Сигнализация прерывала победную пресс-конференцию Алькараса
Пожарная сигнализация прервала пресс-конференцию двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса после победы в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
В самый разгар пресс-конференции сработала сигнализация, которая просила всех сотрудников прекратить свою деятельность и покинуть здание. При этом сам Алькарас довольно забавно отреагировал на данную неприятность.
«У нас какие-то проблемы? Это из-за моего огня на корте», — сказал с улыбкой Карлос.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного момента.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP
Чемпионат.com: главные новости