Теннисист потерял сознание из-за жары на турнире ATP в Майами

Французский теннисист Артур Казо потерял сознание во время матча квалификации турнира АТР в Майами (США) против соотечественника Харольда Майо, сообщает RMC Sport. Происшествие случилось в третьем сете при счету 4:6, 7:5, 2:1 в пользу Казо. Теннисист ждал подачу соперника, но внезапно рухнул на корт. На помощь оперативно прибыли медики и обслуживающий персонал, Казо увезли с площадки на инвалидном кресле. Казо 21 год, он идет на 74‑м месте в рейтинге АТР. Его лучшим результатом в карьере стал четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

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